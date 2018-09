Eesti lipp ümber Kuuba, 8/10 (Eesti 2016)

Oma logiraamatus kirjutas Kolumbus selle koha kohta, et see on üks ilusamaid kohti maailmas, mida inimese silm on näinud. Seejärel asutas ta siia Kuuba esimese hispaanlaste pealinna ja hävitas mõne astakümne jooksul põliselanikud - tainod. See koht on Baracoa, kus sukeldume otsima viimast säilinud risti, mille vana Kolumbus ise maasse vajutas. Mekime erinevaid inimkätega tehtud hõrgutisi ning nopime kohalikke söödavaid ja mittesöödavaid vilju. Tutvume veidi Kolumbuse poolt hävitatud põlisrahva maailmapildiga; õllepealinn Holguin ja palju muud huvitavat. Tootja Tootmisguru OÜ.