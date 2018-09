Eesti lipp ümber Kuuba, 1/10 (Eesti 2016)

On üks seltskond, keda ühendab soov kogeda uut, panna ennast proovile, avastada tundmatuid maid ja üritada mõista nende maade kultuuri, lugu ning kohalikke inimesi. Just nimelt üritada mõista, sest Kuuba kontekstis on see igas mõttes kõige tabavam väljend. Viimati tegi Eesti lipp tiiru ümber Islandi ja seal, väikeses kalurilinnakeses Siglufjörduris otsustati, et järgmine ring läheb ümber Kuuba ning nõnda kaks aastat hiljem juhtuski. Seitse eesti meest riigis, mida kõik teavad ja mille kohta liigub palju legende. Mis aga tegelikult toimub selles Ameerika külje all asuvas viimases kommunismikantsis, seda hakkabki 10-osaline reisisari ekraanile tooma. Tootja Tootmisguru OÜ.