poe ees nailon dressid, lakk-king,

see päris Eesti, mitte raba pilt

meccakucci – tallinn, estland

siin uinusime zigullis ja ärkasime Teslas

tean, siin kõik on võimalik, sest et ma

näind, kuidas pikali rahvas püsti saab

Eesti on võlumaa, Eesti on Narnia

see on Paljassaare briis – Koplifornia

vaata, rulluisutavad Karmen Pedaru ja Kätlin Aas

rattaga poisi unistus on Porsche sedaan

Koplist kesklinna viivad üks ja kaks tramm

Koplist Californiani on ainult üks samm

must saab meri, must saab maa

must saab see, mis neist ei saa

linnutee, taevakaar

Koplifornia

KOPLI-FORNIA, KOPLI-KOPLI-FORNIA

KOPLI-FORNIA, KOPLI-KOPLI-FORNIA

KOPLI-FORNIA, KOPLI-KOPLI-FORNIA

KOPLI-FORNIA, JAAH-JAAH-JAAH-JAAH

kuidas sa ei saa aru?

me oleme Kelly Sildaru

me oleme Margus Karu

otsid igavest elu? palun!

kus sa nüüd lähed?

ära mine närvi

kui sa lähed Eestis ära

mine Arvo Pärdiks

kui sa sõidad minema, siis Taxify app’is

öeldi me ei saa millekski ja saime Trad Attack'iks

unusta kolmas, unusta teised

ole number üks, Roberta Einer

tee näiteks koos Ove Mustinguga bändi

tee näiteks Rick Owens oma fänniks

koosinus ja siinus on tähtis

a peale kooli mine tee Tommy Cashi