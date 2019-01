Eestlane on ennekõike ikka laulurahvas, aga heale tantsumuusikale pole ta ka kunagi ei öelnud. Üks ajast ja arust lugu ongi see, et laupäeva õhtul löödi ennast üles ning mindi tantsuõhtule. Hea estraadimuusika oli vallutanud kõigi südamed. Vaat olid alles ajad! Autor ja toimetaja Reet Linna, režissöör Kertu Köösel.

