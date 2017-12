Suurejoonelise uue aasta ootuses on ETV otse-eetris Vabaduse väljakult. Saatejuhid Margus Saar ja Nikolai Bentsler on platsile püstitanud ajutise telestuudio, et tuua kogu melu südmuste keskelt koju kätte. Põnevad külalised, üllatavad ettevõtmised ja hea tuju kuni südaööni välja!