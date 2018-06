Hõbepulm (Eesti 2013)

Andres Maimiku ja Katrin Maimiku film on kurbnaljakas lugu keskealisest paarist, kes otsustavad suurejooneliselt tähistada oma saabuvaid hõbepulmi. Klopitakse puhtaks vana pulmakleit ja aetakse see kärinate saatel pereemale selga. Alguses tundub, et kõik sujub ladusalt, aga peo käigus hakkab ideaalne fassaad tasapisi laiali pudenema ning paljastuvad aastaid allasurutud konfliktid, hirmud ja kompleksid. Osades Anne Reemann, Eero Spriit jt. Tootja Kuukulgur Film.

