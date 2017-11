Mausoleum (Eesti/Soome 2016)

R: Lauri Randla. O: Viktor Lanberg, Sergei Furmanjuk, Matti Onnismaa, Aleksandr Okunev jt. Tragikoomiline õuduslugu patoloog Aleksei Abrikossovist, kes 1924. aastal palsameeris Lenini surnukeha, ”võites surma”. Sellest ajast peale on Abrikossovi ja tema assistendi Saša elu olnud eranditult seotud Vladimir Iljitši keha hooldamisega.

On aasta 1936, Stalini öiste arreteerimiste ajajärk. Keegi ei ole NKVD ees kaitstud, eriti nõukogude eliit. Aga just enne 1. mai püha on Lenini sarkofaagi sattunud kärbes! Enne suure juhi visiiti peavad Abrikossov ja Saša leidma lahenduse. Algab võidujooks elu ja surma peale...