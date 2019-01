Teleesilinastus! Mängufilm Seltsimees laps (Eesti 2018)

Film vaatleb läbi lapse silmade õhus olevat kahtlustusi, hirme ja kahepalgelisust, mida lapsel oma siiruses on keeruline mõista. Film põhineb armastatud kirjaniku Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel „Seltsimees laps ja suured inimesed“ ja „Samet ja saepuru“ ning on valminud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks.

R: Moonika Siimets. O: Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja jt. On aasta 1950, stalinismi kõrgaeg. Kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema ja viiakse püssimeeste vahel ära. Ema lubab tagasi tulla, kui Leelo on hea laps, aga kui hästi ka tüdruk käituda ei püüa, ema ei tule ikka.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel