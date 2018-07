Reis Itaaliasse (The Trip to Italy, Inglise 2014)

„Reis Itaaliasse“ on mõtteline järg sama trio 2010. aasta filmile „Reis“. Taas mängivad Coogan ja Brydon iseennast ja jälle lähevad nad ajakirjanike-arvustajatena gastronoomilisele restoranituurile, sedapuhku Itaaliasse. Ka toidutegemine võib olla kirg, maitsete hindaja peab aga elamuse suhtes püsima distantsil. Coogani ja Brydoni on reisiks motiveerinud ka erinevad perekondlikud põhjused. Nüüd saavad nad maitsta ja arutleda elu, armastuse, Byroni ning Shelley üle... Kaunid Itaalia maastikud ja nüansseeritud inglise huumor annavad kokku nauditava reisi, restorani- ning vestlustekokteili.

