"Kihnu kivilaeva lugu" on pärimusel põhinev film, mis jutustab loo Kihnu kivilaevast ja selle ehitamisesti. Filmis kõlab kihnu keel ja muusika ning kunstnik on tuginenud vana Kihnu meremehe päevaraamatus leiduvatele joonistustele. Režissöör Reet Laos, muusika Juhan Uppin. Tootja Kihnu Mere Selts.

