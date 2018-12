Mängufilm Vehkleja (Eesti/Soome/Saksa 2015)

Lüüasaanud direktorile ei anna aga rahu, miks noormees tegelikult väikelinna saabus. “Vehkleja” põhineb osaliselt Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise (1925-1993) elulool. Auhinnad: German Cinema Award for Peace - The Bridge 2015; eriauhind Pimedate Ööde filmifestival (Tallinn, Eesti) 2015, Tridensi Eesti filmiauhind; EU Film Festival (Ottawa, Canada) 2015, publikuauhind.

