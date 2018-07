Linateose peategelane Nick Marshall (Mel Gibson) on osav nii reklaamiäris kui ka naiste ärarääkimises. Kui tema ettevõte võtab suuna teha reklaame eelkõige naistele ja mehe uueks ülemuseks saab seetõttu samuti naine, Darcy Maguire (Helen Hunt), muutub mehe elus nii mõndagi. Tehes kodus katseid, et testida naistele mõeldud raseerimisvahendeid, saab ta vannis elektrilöögi, mille tagajärjel saab mees võime kuulda naiste mõtteid. See paneb Nicki ümber hindama nii elu kui ka naisi ja ta avastab, mida naised tegelikult elult ning meestelt ootavad.

R: Nancy Meyers. O: Mel Gibson, Helen Hunt. Mitmete romantiliste hittkomöödiate autor Nancy Meyers („Puhkus”, „Parem hilja kui mitte kunagi”) on oma filmide ideid ammutanud elust enesest, mistõttu on teda õigusega nimetatud ka eelkõige täiskasvanutele mõeldud komöödiažanri suurmeistriks. Meyersi karjääri üheks suurimaks õnnestumiseks peetavas linateoses „Mida naised tahavad” tundsid ennast ilmselt ära nii miljonid mehed kui ka naised kogu maailmas. Filmi saatis kõikjal tohutu publikumenu ja 2000. aastal oli see ka suurim kassahitt Eesti kinodes.

Mida naised tahavad (What Women Want, USA 2000) (Foto: Pressimaterjalid)

