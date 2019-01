Mängufilm Mina, Tonya (I, Tonya, USA 2017)

R: Craig Gillespie. O: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney. Tõsielul põhineva skandaalse loo keskmes on Tonya Harding, 1990ndate üks parimaid USA iluuisutajaid, kes töötas ennast üles tippu ja võitis 1991. aastal USA meistrivõistlused. Ta läks ajalukku esimese naisena, kes sooritas võistlusel kolmekordse axel-hüppe, mis on üks raskemaid elemente iluuisutamises. Kolm aastat hiljem sattus Tonya Harding aga spordiajaloo ühte suurimasse skandaali ja sai igavese uisutamiskeelu.

