Mängufilm Hüljatud (Les Miserables, USA 1998)

Löönud 1990ndatel lavastajana kaasa George Lucase telesarja “Noore Indiana Jonesi kroonikad” (1993) režissöörina ja võitnud Ingmar Bergmani stsenaariumi alusel vändatud “Hea tahtega” (1992) Cannes’i festivalil Kuldse Palmioksa, sai taanlasest esimene valik, kellele usaldati Victor Hugo’ monumentaalromaani “Hüljatud” järjekordne ekraniseering.

Bille August on “Hüljatute” keskmesse seadnud sotsiaalse rõhumise esiletoomisest tähtsamaks filosofeerimise armastuse, hüljatuse ja üksilduse teemadel. Leivavarguse eest üheksateistkümneks aastaks sunnitöölaagrisse mõistetud ja 1814. aastal sealt vabanenud Jean Valjean (Liam Neeson) satub eksistentsiaalsesse vastuollu inspektor Javert’iga (Geoffrey Rush), kes ei usu, et Valjeanist on vahepealsete aastatega saanud ühiskonnakõlbeline liige. Victor Hugo 1862. aastal ilmunud romaan on kindlasti üks enim ekraniseeringuid saanud kirjandusteos.

Esimesed “Hüljatud” ekraaniadaptsioonid valmisid juba varajastel tummfilmiperioodi aastatel, üks viimaseid, 2012. aastal valminud linateos (režissöör Tom Hooper) pälvis ka kolm Oscarit. Kuigi Bille Augusti lavastus ei pälvinud ühtegi kõrget auhinda, tasub filmi vaadata kasvõi kahe tippnäitleja Liam Neesoni (“Schindleri nimekiri”, “Röövitud”) ja Geoffrey Rushi (“Kuninga kõne”, “Kariibi mere piraadid”) näitlejameisterlikkuse ning auhinnatud rootslasest operaatori Jörgen Perssoni (“Vallutaja Pelle”) kaameratöö pärast.