Mängufilm Šlaager (Eesti 1982)

Muusikaline draama Eesti 1980. aastate alguse parimate muusikute osavõtul on oma aja jäädvustus. Filmi keskmes on lauluvõistlus "Tippmeloodia 1981" ja ansambli "Kookos" solist Katrin Pruun. Isiklik elu on viinud Katrini lahutuseni ja naine on jõudmas estraadilauljale kriitilisse ikka ning peab pingutama, et võistelda noortega ja püsida tipus. Filmis teevad teiste seas kaasa "Ruja", "Rock Hotel", "Magnetic Band" ning Tõnis Mägi, Anne Veski jt.