Mängufilm Süütuse mägi (Fusi, Islandi 2015)

R: Dagur Kari. O: Gunnar Jonnson, Ilmur Kristjansdottir, Sigurjon Kjartansson, Arnar Jonsson jt. Komöödia/Draama. Fusi on 43-aastane ja suur nagu mägi. Seejuures mõjub Fusi nagu laps, elab ikka veel emaga ja saadab argipäevi mööda monotoonses rutiinis. Ent asjad muutuvad, kui Fusi ühtäkki vitaalset Almat ja noort Herat kohtab – kui juba daamid on ellu tulnud, ei saa end enam elu eest peita.

Kuigi kõik ei arene ehk päris ootuspäraselt, saab peagi selgeks, et lapselikult mõjuva Fusi hing on vähemalt sama suur kui ta keha. Võluva huumoriga lugu, kus on nii komöödiat kui ka draamat, on heaks näiteks Islandi filmikunsti tõusust. Lavastaja Dagur Kari arendab sündmustikku läbi ootamatute pöörete ja risti vastu klišeedele, peaosaline Gunnar Jonsson kannab aga filmi veenvalt juba üksi oma kuju ja olekuga. Mõlemad mehed said pärjatud Tribeca filmifestivalil, Valladolidi festivalil pälvis Kari nominatsiooni, Jonsson aga parima meesnäitleja preemia.