Mängufilm Keskea rõõmud (Eesti 1986)

Ja siis jälle lepivad. Abielulised kõrvalehüpped, kogu Eestit läbiv teekond imearsti juurde ja suvised unistused ei jää nende tegelaste nooremapoolse keskea ainsateks rõõmudeks. Lembit Ulfsaki esimene mängufilmilavastus tabab väga hästi kaasaegseid eesti karaktereid. Valentin Kuik kirjutas oma stsenaariumi just filmi näitlejaid silmas pidades. Heas mõttes realistlik ja kerge lähenemine tegelastele ning käsitletavatele teemadele on pikendanud selle road movie eluiga üle keskmise. Tänapäeval kuulub "Keskea rõõmud" auga Eesti (tragi-) komöödiafilmide klassikapaketti.

