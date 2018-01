Eesti film Sügis (Eesti 1990)

"Kevade" tegelased on täiskasvanud ja jälle täies hoos tegutsemas. Paunverre saabuvad kaks noort naist, kuid oma meelehärmiks avastab rätsep Kiir, et tegemist on linnast tulnud konkurentidest õmblusmamslitega. Külaintriigid ei aita olukorda lahendada ja nii otsustab Kiir Juuli ning Maaliga sõbraks saada. Peagi on Juuli tanu all, aga Kiire peres ei olda päris kindlad, mitu naist ta endale võttis.