Mängufilm Minu kuningas (My King, Prantsuse 2015)

Tony (Emmanuelle Bercot) on noor naine, kes kohtab ööklubis Georgiot (Vincent Cassel). Siit saab alguse armastuslugu, kuhu jagub külluses tundeid ja kirge. Kümme aastat hiljem, kui Tony suusakuurordis põlvevigastusega voodis lamab, vaeb ta taas olnut ja suhet Georgioga, mis nagu Ameerika mäed, oli hoogsate tõusude ning langustega, sekka ka sisemiste traumadega. Selle suhtedraama teevad köitvaks eelkõige väärt näitlejatööd, režissöör on peaosalistele andnud sedapuhku ka improviseerimisvabadust. Rõhutatult realistlikus laadis esitatud lugu avab mõlema poole vaatepunktid. Tundlik ja kirglik naine ning enesekindel, šarmantne ja vaimukas mees oleks kui ideaalne paar, ent see, mis nende suhetes põnevust ning pinget loob, osutub ka takistavaks. Film kandideeris Cannes'is Kuldsele Palmioksale, Emmanuelle Bercot pärjati samas parima naisnäitleja tiitliga. Kaheksa Prantsuse filmiauhinna Cesar nominatsiooni.

