Mängufilm Põgenev pruut (Runaway Bride, USA 1999)

Filmi pikk ettevalmistusperiood, kus üksteise järel vahetati välja nii näitlejaid kui ka lavastajaid, õigustas ennast lõpuks sajaprotsendiliselt ning kriitikute negatiivsest hoiakust vaatamata sai „Põgenevast pruudist” üks milleeniumieelne vaadatuim linateos. Julia Roberts kehastab filmis väikelinna iludust Maggie Carpenteri, kes on kuulsaks saanud tõiga tõttu, et armastab elu tähtsamail hetkel põgeneda ja on kõik oma peiud pika ninaga altari ette jätnud. Veider teema hakkab huvitama New Yorgi ajalehe kolumnisti Ike’i (Gere), kes kiiruga kirjutab fakte kontrollimata pulmapõgenikust valmis solvava loo, mille eest ta vallandatakse. Ainuke võimalus töö tagasi saada on sõita Maggie kodulinna ja kirjutada temast artikkel, mis põhineb tõestel faktidel. Kuid Ike ei tea veel, milleks on neljandat korda abielusadamasse sõudev naine valmis, et kätte maksta oma solvajale…

2016. aastal 81 aasta vanuselt meie seast lahkunud režissöör Garry Marshall jõudis karjääri jooksul teha kümneid mängu- ja telefilme, millest mõned, nagu „Kaunis naine” (1990) ja „Printsessi päevikud” (2001), kuuluvad kindlalt romantiliste komöödiate kullafondi. Filmi särav peaosatäitja ja Oscari võitja Julia Roberts („Erin Brockovich”) kehastas linateoses natuke ka iseennast, sest oli 1991. aastal vaid napilt mõned päeva enne pulmi katkestanud kihluse Kiefer Sutherlandiga.

Kultusfilmiga „Ameerika gigolo” (1980) tuule tiibadesse saanud Richard Gere sai aga just tänu „Põgenevale pruudile” kahanema hakanud populaarsusele uut hoogu juurde ja võttis tänu filmi suurele kassaedule vastu toona ulmelisena tunduva 12 miljoni dollarilise tšeki. PS! Julia Robertsi honorar oli märksa suurem – 17 miljonit dollarit.