Mängufilm 1 + 1 (Intouchables, Prantsuse 2011)

Kui Philippe esindab konservatiivset eluhoiakut, kuhu kuuluvad viisakus, vaoshoitud tunded ja raha, siis Driss toob mehe ellu impulsiivsuse ning nakatava elurõõmu. Kuigi mehed on teineteisele täielikud vastandid, saab nende koostööst alguse sõprus, mis ei muuda mitte ainult Philippe’i arusaamu lihtsurelike elust, vaid ka Drissi senist mõtteviisi rikaste maailmast.

Filmi „1 + 1” näol on tegemist lavastajaduo Nakache - Toledano neljanda ühise täispika filmiga, mis oma šarmantsusega on võlunud kogu maailma kinopublikut. Film kandideeris parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusele; selle staar Omar Sy („Jurassic World”, “„Šokolaad”) pälvis aga kodumaal parima meesnäitleja Césari preemia. Linateosest valmis 2016. aastal järg „1 + 1 on pere”. Eesti kinodes on linastunud ka duo Nakache - Toledano kaks järgmist linatööd „Samba” (2014) ja „Pulmapilgar” (2017).