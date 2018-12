Mängufilm Nipernaadi (Eesti 1983)

Toomas Nipernaadi teekond ümber suvise Eesti, talude ja perenaiste järgib kirjandusklassika ekraniseerimise kaanoneid. Rõõmus seikleja, kelle jaoks peaaegu kõik on võimalik, mängib naistega, tehes neid sellest hoolimata õnnelikumaks. Rolle vahetades muutub ta vahel ka endale koormaks ja on sunnitud jälle teele asuma.

