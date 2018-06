Mängufilm New Yorgi jõugud (Gangs of New York, USA 2002) (Foto: Pressimaterjalid)

Tänavalahingutes hukkub Iiri jõugu pealik preester Vallon (Liam Neeson), kelle tapmist näeb pealt tema poeg Amsterdam (Leonardo DiCaprio). Viimane vannub isa nimel kättemaksu ja naaseb pärast vangistust kuusteist aastat hiljem tagasi kodukanti, et oma plaan ellu viia. Selleks liitub ta oma isa peamise vaenlase, kurikuulsa Bill Cuttingi ehk Lihunik-Billi (Daniel Day-Lewis) jõuguga, et pääseda ligi oma isa mõrvarile ja veretasu ellu viia. Eepiliste draamade meistri Martin Scorsese (“Taksojuht”, “Raevunud härg”, “Maffiavennad”) kümnele Oscarile kandideerinud 14. täispikk film on hämmastavalt detailitruu ülemöödunud sajandi Ameerika eluolu kajastamises, mille fookuses seisab New Yorgi immigrantide argielu ja nende tagakiusamine.

Peaosades näeme kahte Oscari võitjat, Daniel Day-Lewist (“Minu vasak jalg”, “Lincoln”) ja Leonardo DiCapriot (“Titanic”, “Mees, kes jäi ellu). Scorsese pälvis filmi eest Kuldgloobuse kui parim režissöör, parima muusika auhinnaga pärjati aga Iiri superbändi U2 filmilugu “The Hands That Built America”.