Mängufilm Marguerite (Prantsuse/Tšehhi/Belgia 2015)

Säravad naised inspireerivad looma õnnestunud kunstiteoseid. Kuulus Ameerika melomaan Florence Foster Jenkins on naerutanud Eesti teatri- ja filmipublikut 2009. aastast - Eesti Draamateatri etenduses "Hiilgav" Ita Everi kehastuses ning 2016. aastal omanimelises Ameerika filmis Meryl Streepi säravas esituses. "Marguerite" on kuulsa diiva elutee ainetel loodud Prantsuse film.

Ebaharilik naine, kes väga armastas laulda ja kahjuks sugugi viisi ei pidanud, suutis tänu vanematelt päritud varale oma unistuse teoks teha ning kuulsa kontserdimaja lavalaudadele tõusta. Koomilised juhtumid lauljatari teel kuulsuse poole panevad vaataja pisarateni naerma, kuid samas on film täis peenelt konstrueeritud paradokse.

Lugu on naljakas ja traagiline, Marguerite on üksildane ning samas seltskonna keskpunkt, ta on armunu ja petetu, kurb ning ülevoolavalt lõbus. Kuid kas ta ikka on nii süütu, nagu paistab? Ja kas tema ümbruskond ikka on läbinisti küüniline? Režissööri ja peaosatäitja meisterlikkus tõi 2016. aastal mõlemale Prantsuse kõrgeima filmiauhinna Césari ning samuti hulga tunnustusi mitmetel filmifestivalidel.