Tundmatu sõdur (Unknown Soldier, Soome 2017)

On lugusid, mida iga sugupõlv peaks endale rääkima. Olevik ei kustuta ajalugu, kuid teatud sündmused hääbuvad ajapikku ja jäävad tagaplaanile. „Tundmatu sõdur“ on plahvatuslik sõjadraama rühmast soome sõduritest võitlemas nõukogude sõduritega Teises maailmasõjas.

Väinö Linna menuromaanil põhineva ja autori isiklikest kogemustest tõukuva „Tundmatu sõduri“ ajalooline täpsus võtab omaks ka sõja karmi reaalsuse – see on südikas ja realistlik, kuid ometi apoliitiline ja inimlik jutustus. Loo keskmes on rühm mehi, me näeme, kuidas mehed näevad iseennast ja üksteist ning oma ühist eesmärki.

Soe huumor, seltsimehelikkus ja elemetaarsed ellujäämisinstinktid on nende jaoks hädavajalikud, et säilitada inimlikkus kurnaval teekonnal Venemaale ja sealt tagasi. Soomes on filmi vaadanud juba 1 010 000 inimest, mis teeb "Tundmatust sõdurist" läbi aegade vaadatuima filmi Soomes.