Kui varem valitsesid gastronoomiat ühesugused nooblid restoranid ja ülikondades kelnerid, siis tänapäeva söögikohti peavad popkunstnikud, rokkmuusikud... lühidalt, amatöörid. Väljas einestamisest on saanud igava kohustuse asemel kunstiteos, seiklus, kultuuriline elamus. See dokumentaal tutvustab uudseid restorane Pariisis ja veel mõnes gastronoomiamekas. Kahvlid pihku!

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel