Olles imbunud sellesse religioossesse kogukonda, asuvad nad otsima meest, kes on mitmete varasemate inimröövide ja mõrvade taga. Mõrvade, millest kunagi ei teavitatud, sest tema teguviisiks on röövida kaks last ülireligioossest perekonnast, tappa neist üks ja seejärel nõuda vaikimise ning teise lapse eest suurt lunaraha. Aeg on otsakorral, ja katsudes leida lapsi enne, kui on liiga hilja, taipab Carl Mørck tihedat seost usu ning elu ja surma vahel.