Mängufilm Viimne reliikvia (Eesti 1969)

"Liivimaa parim ratsutaja" Hans von Risbiter tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbiterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia. Verepulmaks muutunud pulmapeolt päästab Agnese mitte tema tulevane abikaasa, vaid hoopis vaba mees Gabriel. Peagi on nende kannul klooster, Ivo Schenkenbergi kõrilõikajad ja pruudi suguvõsa. Ülejäänu, nagu teada, on ajalugu.

