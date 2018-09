Mängufilm Borg/McEnroe (Rootsi 2017)

See on lugu kahe mehe legendiks saamisest ja hinnast, mis neil selle eest tuli maksta. 1980. aasta erakordselt vihmasel suvel ootasid kõik maailma tennise esinumbri Björn Borgi viiendat võitu Wimbledoni turniiril. Vaid vähesed teadsid, et alles 24-aastane Borg oli tegelikult lähedal läbipõlemisele, ta oli väsinud ja tujutu. Samal ajal oli 20-aastane John McEnroe täis enesekindlust ja valmis oma endist suurimat eeskuju troonilt tõukama.

See on film spordiajaloo ühest suuremast legendist, tennisist Björn Borgist, ning tema tähtsaimast rivaalist, noorest ja andekast John McEnroest, ning nende ajaloolisest duellist Wimbledoni turniiril.

