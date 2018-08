Balti armastuslood (Eesti 1992)

Film pakub kolm erinevat armastuslugu Eestist, Lätist ja Leedust. Kõik need lood on pärit aastast 1991 ja seotud Balti riikide taasiseseisvumisega. Eesti lugu "Mattias ja Ann" toimub kevadel, mil inimesed unistasid ja laulsid vabadusest ning võtsid maha Lenini ausambaid, kuid taevas lendasid ikka veel Vene hävitajad. Noor eestlasest dissident, viimane poliitvang Mattias (Andres Noormets) saabub tagasi kodulinna Tartusse. Kuid seal avastab ta, et tema neiul Annel (Carmen Mikiver) on juba uus mees Jaanus (Madis Kalmet). Tootja Exit-Film.