Kauni noore naise unistusi ja igapäevast elu varjutab aga lapsepõlvetrauma, mille tagajärjel Bella kannatab agorafoobia tõttu, eelistab eraklust ja on nõnda ka loodusest otsekui ära lõigatud. Ka kale ülemus annab oma parima, et naise eneseteadvust alla tõmmata, ning nagu sellest veel vähe oleks, rahu ei anna ka naaber, riiakas ja rikas vana leskmees Alfie, kes survestab naist nende ühiselt jagatud ning räämas aia eest hoolitsema...

Mängufilm See ilus, kummastav (This Beautiful Fantastic, USA/Inglise 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

