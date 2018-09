Mängufilm Keskpäevane praam (Eesti 1967)

Haige peaga tüürimees laseb keelule vaatamata laevale kaks kütuseautot ja peagi selgub, et praamil seisva veoauto furgoonis on süttinud puuvill. Sellest oleks võinud hea tahtmise korral teha oma aja kohta põneva katastrooffilmi, ent lugu osutus vaid süütuks oludraamaks. Juhan Smuuli dialoog on kohati vaimukas, mõnigi situatsioon ja kahekõne "sulaselgelt" julge. Süüdlased ei saa karistada, vaid jätkavad süüdimatult oma teekonda.

