Aviaator - valguses ja varjus (The Aviator, Saksamaa, USA 2004)

Hollywoodi ühe legendaarsema režissööri Martin Scorsese mastaapne film USA lennundusisa Howard Hughesi (Leonardo DiCaprio) elust ajavahemikul 1920-1940, mil see jonnakas, julge ja ettearvamatu miljardär lavastas ja produtseeris Hollywoodis filme ning testis piloodina oma uut õhusõidukit. Hughesi käe all valmisid mitmed aegumatud linatööd. „Aviaatoris“ näeme lähemalt, kuidas ta maadleb eepilise sõjafilmi „Hell´s Angels“ (1930) tegemisega. Selle filmi õhulahingud pidid tulema ennenägematud, ent tootmisel näis kõik olevat Hughesi vastu ning kulud kasvasid üha pöörasemalt. Viimaks kroonis tegijaid aga siiski edu. Nõnda Hughes elaski, kehastades omal kombel justkui Ameerika ideaali - unistas võimatuna näivast ning ka teostas need unistused, vajadusel eluga riskides ja edu ning hiilguse eest oma närvidega makstes. Scorsese on teinud filmi ajast (ja Ameerikast), mil kõik oli veel justkui alguses ja kõik näis võimalik. Vastuoluline ja karismaatiline Howard Hughes on sellise igakülgselt „kõrge lennu“ kehastaja - tuntakse teda ju ka suhete pärast Hollywoodi näitlejate Katharine Hepburni (Cate Blanchett) ja Ava Gardneriga (Kate Beckinsale). Kui Scorsese varasemates töödes oli režissööri ihunäitlejaks Robert De Niro („Taksojuht“, 1976, „Raevunud härg“, 1980 jt), siis 2000ndatel võttis selle koha üle Leonardo DiCaprio („New Yorgi jõugud“, 2002). „Aviaator“ on Scorsese ja DiCaprio teine ühine töö. Üksteist Oscari nominatsiooni, võit tuli neist viies kategoorias.