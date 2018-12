Mängufilm Astrid Lindgreni rääkimata lugu (Unga Astrid, Rootsi/Taani 2018)

R: Pernille Fischer Christensen. O: Alba August, Trine Dyrholm, Björn Gustafsson, Maria Bonnevie jt. Elulooline draama. Maailma üks armastatumaid lastekirjanikke Astrid Lindgren (1907-2002) ilmselt tutvustamist ei vaja. Pipi, Karlssoni, Kalle Blomkvisti ja teiste Lindgreni tegelastega on üles kasvanud mitmed põlvkonnad ning need tegelased on laste jaoks olnud ka omamoodi vahvuse ja hakkamasaamise etalonideks - kõik nad on eneseküllased, avastamisaltid, kannavad endaga turvatunnet ning huumorimeel ei jäta neid maha peaaegu kunagi.