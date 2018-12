Agatha Christie romaani põhjal valminud filmi tegevus toimub 1950ndate Inglismaal. Kui kahtlastel asjaoludel sureb jõukas kreeka patriarh, palkab ta pojatütar eradetektiivi asja uurima. Detektiiv saabub süngesse lossi, kus elab koos kolm põlvkonda ja õhk on paks kibestumisest, vaenust ning kadedusest. Kui aga selgub, et kadunul pole kehtivat testamenti, tuleb detektiivil ära hoida järgmine mõrv.

