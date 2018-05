Mängufilm Dovlatov (Vene/Poola/Prantsuse 2018)

Film kirjanik Sergei Dovaltovi elust 1970. aastate Leningradis, mõni päev enne ta sõbra, tulevase Nobeli preemia laureaadi, Jossif Brodski emigreerumist. See on paradoksaalsete ja naljakate juhtumite virvarr. Kokkupõrge kriminaaliga, Leningradi vaimu- ja kultuurielu, filmistuudio Lenfilm, muusika, luule, ajakirjaniku igapäevatöö, kirglik soov osta oma tütrele nukk, mida kusagilt pole saada.

