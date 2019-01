Mängufilm Hüljatud (Les Miserables, USA 1998)

Bille August on “Hüljatute” keskmesse seadnud sotsiaalse rõhumise esiletoomisest tähtsamaks filosofeerimise armastuse, hüljatuse ja üksilduse teemadel. Leivavarguse eest üheksateistkümneks aastaks sunnitöölaagrisse mõistetud ja 1814. aastal sealt vabanenud Jean Valjean (Liam Neeson) satub eksistentsiaalsesse vastuollu inspektor Javert’iga (Geoffrey Rush), kes ei usu, et Valjeanist on vahepealsete aastatega saanud ühiskonnakõlbeline liige.

