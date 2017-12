Eesti pakub Afganistani ämmaemandatele kutsealast veebikursust

Alanud kursus toimub Andkhoy linna ainukese meditsiinikooli ja haigla Yenghi Shadab Instituudis. Järgmise kaheksa kuu vältel saavad 36 praktiseerivat ämmaemandat ja ämmaemanduse õppejõudu uuenduslikku õpet Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetooli lektoritelt. Veebikeskkonnas Moodle loodud kursus pakub osalejatele erialakirjandust, õppefilme ja praktilisi ülesandeid, mida ühiste arutelude ja grupitööde käigus lahendatakse. Kursuse teemavalik on lai – teadmisi täiendatakse naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Samuti valmistuvad osalejad ise läbi viima tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, mis aitab teadmisi levitada ka kohaliku elanikkonna seas.

“Kui Taliban oli võimul, pidin õppima salaja. Õnneks mu isa mõistab hariduse tähtsust ja soosis minu kõrgkooli minemist,” ütleb kursusel osalev Shukria, “Ämmaemandaks saamine on minu jaoks suur rõõm – minu eesmärk on hoida ära emade ja laste surmasid. Afganistanis on palju lapsi ja naisi, kes vajavad ämmaemandate tuge.” Kui Eestis on sünnitusel suremine õnnestunud viia pea nulli, siis Afganistanis sureb jätkuvalt 100 000 sünnitaja kohta 400-800 naist (erinevad uuringud pakuvad erinevaid andmeid).

Yenghi Shadab Instituudi seminariruumi on üles seatud internetiühendusega arvutid ja ekraan. Tööd juhendavad Tallinnast TKK õppejõud ja IT-spetsialist. Grupitöödele pakuvad tuge ka TTK kolmanda kursuse tudengid. Afganistani kinnises kultuuriruumis on aktiivne grupitöö ja digiõppe meetodid ebaharilikud, kuid osalejad on äärmiselt motiveeritud ja esimene õppetöö kuu on kulgenud ladusalt. Eriti hindavad osalejad Skype-arutelusid TKK mentoritega, mis aitavad vahetult mõista naiste tervise teemasid väga erinevates kultuuriruumides.

“20 aastat tagasi vajas Eesti ämmaemandus ise tuge hariduse arendamisel ja teenuste välja töötamisel. Tänaseks oleme arenenud kvaliteetseks tervishoiuteenust osutavaks valdkonnaks ning Eestis antav haridus vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele. Nüüd on meie kord jagada oma kogemusi ja parimat praktikat, et toetada ämmaemanduse arengut Afganistanis. Nii mõjutame tüdrukute ning naiste hoiakuid nende enda tervisesse,” selgitab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetooli juhataja Silja Mets-Oja.

Hinnanguliselt elab Andkhoys üle 800 000 inimese, kuid piirkonnas on vaid kümme ämmaemandat, kes teevad küladesse visiite ning pakuvad rasedus- ja sünnitusjärgset abi naistele, kel haiglasse tulla pole võimalik. „Kuna Afganistani konservatiivne kultuur ei luba meesarstidel naisi ravida, on äärmiselt oluline tõsta naissoost meditsiinitöötajate arvu, et naistel oleks võimalus saada kvaliteetset sünnitusabi,“ rõhutab Mondo arengukoostöö valdkonnajuht Riina Kuusik-Rajasaar. Mondo on Afganistanis tegutsenud 2008. aastast, keskendudes just naiste tervishoiu ja tüdrukute hariduse probleemidele.

Kursus toimub MTÜ Mondo arengukoostööprojekti "Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja- ja Ida-Afganistanis“ raames. See on jätkuprojekt, mis lisaks täiendõppele annab Andkhoy ainukesele sünnitushaiglale vajalikku meditsiinitehnikat, seab sisse nõuandeliini lapseootel naistele ja aitab tüdrukute koolide juurde jt avalikesse kohtadesse rajada välikäimlaid hügieenialase teadlikkuse tõstmiseks. Tihedamat koostööd plaanitakse Afganistani Ämmaemandate Ühinguga ja jagatakse parimaid praktikaid naiste reproduktiivtervise alal Afganistanis töötavate Põhjamaade organisatsioonidega. Projekti rahastab Eesti Välisministeerium.