Algab heategevuskampaania #hoolin haridusest

Eestis on koolis käimine iseenesest mõistetav, ometi jääb kool kaugeks unistuseks 50 miljonile lapsele üle maailma. Hariduse puudumisel on mitmeid põhjusi: vaesemate riikide maapiirkondades napib koole ja õpetajaid, vanematel puudub raha laste koolivormide ja õpikute eest tasumiseks, tüdrukud pannakse varakult mehele ja nad ei saa pere kõrvalt koolis käia. Koostöös Mondoga saab iga inimene maailma natuke paremaks teha, lihtsaim viis selleks on hariduse toetamine.

Kampaania kestab 20. novembrist 3. detsembrini ja sellel ajal on oodatud annetused Mondo Tarkusefondi. Annetada saab helistades annetustelefonil 900 1400 (5 eurot) või tehes ülekande endale sobivas summas Mondo Tarkusefondi kontonumbrile EE491010220099409013. Samuti saab annetust teha Ma armastan aidata veebikeskkonnas. Tarkusefond toetab laste hariduse edendamist Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Myanmaris. Igal aastal õpib Eesti annetajate toel nendes riikides üle 500 lapse. Hariduse kaudu on lastel võimalik saada parem töö ja toimetulek, hoolitseda enda ja pere tervise ja heaolu eest ning panustada oma kogukonna arengusse.

25. novembril ootab Mondo kõiki soovijaid osalema heategevusõhtul Hoolin haridusest Eesti Rahva Muuseumis. Üritusega tähistatakse ühtlasi ka Mondo 10. sünnipäeva. Üles astuvad Marju Lauristin, Ilmar Raag, Anna Rosling ja Loone Ots. Muusikalisi elamusi pakuvad Jaan Pehk, Popidiot, Trummi- ja Tantsutrupp Kuku! ja Arnold Chiwalala Band. Õhtusöögilaud on kaetud ehtsate Süüria maitsetega. Üritusele tulu jaguneb Mondo Tarkusefondi ja ERMi vahel. ERM kutsub annetuste toel muuseumisse Eesti lasterikaste perede lapsed.

Kampaania viimasel päeval, 3. detsembril esilinastub ETV-s dokumentaalfilm „5800 kilomeetrit koolini”, mis näitab Mondo Tarkusefondi abil Ghanas, Kongo külas koolis käiva lapse argipäeva läbi Eesti lapse silmade. Saate materjal võeti üles käesoleva aasta oktoobri lõpus, kui näitlejanna Elina Reinold käis koos oma poja Jakopiga külas enda toetuslapsel Richardil.

Kampaania raames on Eestit külastamas Mondo välispartnerid Keeniast, Myanmarist ja Ukrainast. Huvilistel on võimalik nendega kohtuda kolmes Eesti linnas toimuvatel filmilinastustel.

Sai Naw Kham on Myanmari organisatsiooni CRED juht. Centre for Rural Education & Development keskendub koolivõrgu arendamisele ning alghariduse pakkumisele kõrvalistes külakogukondades Põhja-Shani aladel. 22. novembril kell 18 toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis A-543 filmi- ja aruteluõhtu, kus vaadatakse dokumentaalfilmi „Myanmar - tarkuse tuulajad” ja arutletakse teemal "Haridus kui Myanmari arenguvõti". Kohal on ka filmi autor Indrek Treufeldt.

Esther Mumia on Lääne-Keenias Shiandas tegutseva Mondo partneri, kogukonnaorganisatsiooni Western Focus Community Organization (WEFOCO) juht ning üks väheseid kõrgharidusega naisi külas. WEFOCO toetab lisaks orbudele ja HIV-positiivsetele inimestele ka kogukondlikku ettevõtlust ning pakub erinevaid koolitusi. Mondo abiga on loodud kanakasvatusega tegelev põllumajandusühistu ja õmblustöökoda. 24. novembril kell 14.30 toimub Pärnu Sütevaka koolis filmi “Keenia südames” (2013) linastus ning arutelu. Linastus on huvilistele tasuta.

Konstantin Reutski on Ukraina organisatsiooni Vostok SOS juht, inimõiguslane, kodanikuaktivist ja ajakirjanik. Kevadel 2014 asutas Konstantin koos mõttekaaslastega meediaväljaande informator.lg.ua, mille eesmärgiks oli edastada uudiseid kriisipiirkonnast. Lisaks meediaväljaandele lõi ta koos teiste aktivistidega sisepõgenike ja konfliktis kannatanud inimeste abistamiseks heategevusliku organisatsiooni Vostok SOS. Mondo teeb Vostok SOSiga koostööd humanitaarabi ja hariduse valdkonnas alates 2014 sügisest. Filmi “Koos, aga eraldi” (2016) linastus toimub Narva Soldino Gümnaasiumis 24. novembril kell 13.

Täpsemat infot leiab Mondo kodulehelt http://mondo.org.ee/hoolin

Kampaaniat toetavad Euroopa Liit ja EV Välisministeerium projekti "Media4Development" ning Arengukoostöö Ümarlaua kaudu.