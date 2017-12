"Leiutades Eestit" on dokumentaalfilmide sari nutikatest lastest, kes tahavad elu Eestis paremaks muuta. Tartu tüdruk Agnes Kuura teab, et raamatute ettelugemine on lastele väga tähtis, aga mida teha siis, kui vanematel pole selleks aega? Režissöör Liis Nimik, tootja Alasti Kino. Projekt valmib Eesti Vabariik 100 raames.