Värvimuusika - meeleolukas muusikaviktoriin

Saatejuht on trummar Reigo Ahven, kes on ise bändide maailmas pikalt tegutsenud. Saates võtavad omavahel mõõtu näiteks Tanel Padar, Karl-Erik Taukar, Anne Veski, Koit Toome, Põhjakonn ja Elephants From Neptune, Lenna, Smilers, Swingers, Laura, Birgit, Liisi Koikson, Terminaator, Miljardid jpt.

Muusikaviktoriin on ETV eetris alates 5. jaanuarist reedeti kell 20.00, kordus P hilisõhtuti ja E pärastlõunati.