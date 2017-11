Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther on öelnud: "Sõprus jumalaga on lohutavam kui kogu sõprus, mida me sellest ilmast leida võime." Kõnelevad Mikk Leedjärv ja Rita Rüsse. Ago Lilleorg tõlgendab Lutheri lauset "Nii nagu ei saa eraldada usku ja tegusid, nii ei saa tules eraldada põlemist ja leeki".