Tähelaev: Ivi Eenmaa (ETV 2010)

Ivi Eenmaa eluteele on jäänud aastakümneid kestnud edukas töö Eesti Rahvusraamatukogu loomisel, mõneti üllatav tõus Tallinna ja seejärel Võru linnapeaks ning tegevus Riigikogu liikmena. Selle naise askeldused ei jää kunagi kahe silma vahele, ta on alati nähtaval. Pikapeale on tähelepanu asjaosalisele enesele üsna tüütavaks saanud, kuid pagemine üksindusse ei tule tema puhul arvesse. Kõige lähedasematena nimetab ta oma täditütart, tema lapsi ja lapselapsi. Ivi ja saatekülalistega vestleb Mati Talvik. Režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.

