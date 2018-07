Tähelaev: Tunne Kelam (ETV 2011)

Ta armastab lugeda, pildistada, muusikat kuulata, klaverit mängida ja aiatöid teha. Ta on taimetoitlane ja tegeleb aktiivselt tervisespordiga. Kasvades kirikuõpetaja ja helilooja peres, sai ta kaasa väärtused, mis aitasid muuta ajalugu. “Tähelaeva” külaliseks on Eesti tuntumaid poliitikuid, Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam. Saatejuht Toomas Luhats. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme. Täna on Tunne Kelamil sünnipäev. Palju õnne!

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel