Tähelaev: Olav Ehala (ETV 2005)

Mati Talviku juhitud saate külaliseks on mees, kelle muusadeks on läbi aegade olnud inimene ja armastus. Ta on andnud erakordselt palju nii teatri- kui ka filmikunstile, muusikast kõnelemata. Mees, kelle päikseline olemus peidab tohutut töövõimet ja süvenemisoskust, aga eelkõige nõudlikkust enda vastu. Stuudios on Olav Ehala. Maailmakuulus lavastaja Adolf Šapiro ütleb, et Olav Ehalal on nii suur loominguline varu, et jääb tunne, justkui ta alles alustaks, aga ta on juba nii palju imelist loonud.