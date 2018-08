Tähelaev: Ago-Endrik Kerge (ETV 2011)

Ago-Endrik Kerge on Eesti kultuuriloos aastakümneid mänginud väga olulist rolli alates balletiartistina laval tantsimisest kuni nüüdseks juba kultussaadete staatusesse tõusnud telelavastuste lavastamiseni välja. Kuigi tal on juustes juba halli ja elukarussell on ehk pöörasemad tiirud teinud, jätkab ta oma panuse andmist meie elu rikastamiseks ning kirkamatest hetkedest sel teel on võimalik ka "Tähelaeva" vahendusel osa saada. Saatejuht Grete Lõbu, režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.