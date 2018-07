Suur mees, suure südame ja muheda joonega, kõnnib kaabu peas ega lase kurjal endale külge hakata. Ta tuli Tartust Tallinnasse ja lõpuks läks hoopis maale, sest nii on rahulikum. Heidi Purga külaliseks saates "Tähelaev" on Jaan Elgula. Režissöör Kalev Lepik.

