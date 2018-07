Tähelaev: Guido Kangur (ETV 2012)

"Tähelaevas" on mees, kelleta ei kujutaks ette mitte ainult teatrit vaid ka džässmuusikat. Kirglik näitleja, organiseerija ja produtsent purjetab võrdse enesekindlusega nii lavalaudadel kui ka džässimaailma mõnusates tuultes. Sealjuures võib öelda, et tema jaoks ei ole oluline päralejõudmine, isegi mitte lihtsalt kulgemine, vaid kulgemise kvaliteet. Saate külaliseks on suure südame ja lokkis juustega Guido Kangur. Saatejuht Toomas Luhats, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel