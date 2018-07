50 aastat tagasi alustas legendaarse Voldemar Panso juhtimisel lavakooli esimene lend. Valdav osa tänastest Eesti sõnateatri näitlejatest-lavastajatest on just selle, Toompea kooli lõpetanud. Kes õpivad siin täna ja mida arvavad OMA koolist Aarne Üksküla, Kalju Komissarov, Ingo Normet, Elmo Nüganen, Anu Lamp, Hendrik Toompere jr, Tiit Ojasoo ja teised tänase Eesti teatri säravad tegijad? Saatejuht Reet Oja, režissöör Kalev Lepik.

