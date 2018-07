Tähelaev: Mihhail Lotman (ETV 2012)

Mihhail Lotman on kaasaja humanitaarteadlastest kindlasti üks värvikamaid. Teravmeelse ja väljakutsuva semiootikuna on tema seltskond alati elamuslik ning meeldejääv. Jalutuskäigud Peterburis, kohtumised Mihhaili perekonna ja sõpradega, aga ka mõtisklused inimese sisemisest vabadusest ning religioossetest kogemustest otsivad tähendusi, mis on Mihhaili jaoks kõnekad tema kuuekümnenda juubeli valguses. Saatejuht Joonas Hellerma. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Piret Kooli, produtsent Kaia Häelme.

